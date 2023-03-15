В Новом Уренгое осудили мужчину, который убил свою гостью, расчленил и выбросил в мусорку (ВИДЕО)

В Новом Уренгое осудили мужчину, который убил женщину, расчленил её тело и выбросил части в мусорные контейнеры. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следователи выяснили, что поводом для убийства стала пьяная ссора.



«В августе 2022 года в Новым Уренгое,

в квартире по улице Таёжная, 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры сначала избил свою гостью – 37-летнюю женщину, а после нанёс ей несколько ударов ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия»,– напомнили способ убийства в СУ СК ЯНАО.



Части тела женщины нашли местные жители. Останки жертвы обнаружии также в мусоровозе.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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