Депутат Кобылкин и полпред Якушев получили награды на Ямале

Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин и полпред президента в УрФО Владимир Якушев вошли в число тех, кто получит юбилейную медаль в честь 50-летия Надыма. Об этом сообщается в распоряжении главы Надымского района Дмитрия Жаромских от 29 июля 2022 года. Оба политика 2 сентября посетили Надым.

Такой памятный знак, согласно документу, вручается «за многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Надымского района».

Стоит отметить, что всего в распоряжении 26 фамилий получателей медали. Всё это почётные граждане Надымского района. Например, г-н Якушев стал почётным гражданином Надымского района не так давно. Теперь он тоже имеет право на ежемесячное денежное содержание в 30 тыс. рублей.

Нужно сказать, что медали к 50летию города и знак «Ровесник Надыма» получат не только почётные граждане – есть ещё несколько распоряжений г-на Жаромских о присвоении почётных знаков. Их вручают также работникам социальной сферы, газовикам, чиновникам, бывшим чиновникам, а также ветеранам. Чести удостоился и бывший глава Надымского района Леонид Дяченко, депутат Заксобрания Ямала Игорь Герелишин, депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Медаль к 50-летию Надыма сделана из латуни и покрыта позолотой.

С 50-летием Надым поздравил в том числе и президент РФ Владимир Путин.

фото – телеграм-канал Игоря Герелишина.

Надым, Наталья Ефремова

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