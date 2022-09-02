Владимир Путин обратился к жителям Надыма

Владимир Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием основания города. Президент отметил, что этот юбилей – значимое событие не только для Ямала, но и для всей России.

«История Надыма создавалась мужественными, талантливыми людьми – настоящими героями-первопроходцами – геологами, строителями, инженерами, рабочими, военными и гражданскими специалистами. В суровых условиях Заполярья они осваивали газовые месторождения, возводили объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры. Мечтали о том, чтобы Надым стал красивым, благоустроенным, комфортным для жизни городом. Отрадно, что вы с огромным уважением относитесь к замечательным трудовым традициям своих предшественников, искренне гордитесь родным северным краем, его уникальной ролью в развитии отечественной экономики. Своими успехами и достижениями, устремлённостью в будущее содействуете процветанию любимого города», – обратился к надымчанам Владимир Путин.

Надым, Ольга Федорова

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