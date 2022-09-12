«Единая Россия» не смогла провести в думу Нового Уренгоя директора школы

В думу Нового Уренгоя избрали трёх новых депутатов. Среди них двое единороссов и один коммунист. Об этом свидетельствуют данные о предварительных итогах голосования, озвученные избирательной комиссией ЯНАО 12 сентября 2022 года.

Как сообщается в официальном телеграм-канале Избиркома Ямала, победителями голосования в многомандатном округе стали Жанна Цуканова, Сергей Сауков и Алибек Джабуев.

Явка составила 26%.

Алибек Джабуев – представитель КПРФ – является начальником участка в ООО «Автоальянс». Общий доход за 2021 год – 2,9 млн рублей.

Жанна Цуканова – единоросс – занимает пост замдиректора по учебно-воспитательной работе «Дом детского творчества» (переименовано в МБОУ ДО Городской Дворец творчества «Академия талантов»). Общий доход за прошлый год 2,4 млн рублей.

Сергей Сауков также единоросс. Его место работы – гендиректор АО «Ново-Уренгоймежрайгаз». Его общий доход за 2021 год – 21 млн рублей.

Выдвинутая «Единой Россией» Зенкина Мария, директор школы № 11, не смогла получить мандат в городской думе газовой столицы.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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