Власти Ямала объявили войну заборам вдоль дорог

Об избытке заборов в городах и посёлках Ямала начали говорить на окружном уровне. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Дениса Напольских, «заборы в муниципалитетах установлены даже там, где по закону их ставить необязательно».

«Главам рекомендовано при проектировании строительства и ремонта дорог в населённых пунктах закладывать решения, которые позволят не устанавливать металлические ограждения или заменить их зелёными изгородями»,– говорится на сайте правительства Ямала.

Не совсем понятно, как могут главы влиять на проектную документацию дорожников и чем конкретно помешали окружным чиновникам заборы вдоль дорог. Тем более, что в сообщении правительства отмечается, что «устанавливать перильные ограждения требуют правила безопасности на дорогах».

Ранее о борьбе с заборами и рекламными конструкциями объявили власти Нового Уренгоя.

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Салехард, Наталья Ефремова

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