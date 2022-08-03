Власти Нового Уренгоя хотят перенести все рекламные баннеры за город

В Новом Уренгое власти обещают убрать рекламные баннеры из города и перенести такие конструкции за город. Об этом написал 3 августа 2022 года глава города Андрей Воронов в своём телеграм-канале.

«Ещё одно решение: очистить Новый Уренгой от баннеров вдоль городских улиц. Рекламные и информационные щиты перенесём на наши объездные дороги, где они не будут идти вразрез с городской архитектурой»,– написал г-н Воронов.

Когда это произойдёт, сколько баннеров перенесут и каким образом расторгнут действующие договоры с рекламодателями и арендаторами – он не объяснил.

Кроме этого, г-н Воронов заявил, что в городе убирают некоторые заборы вдоль дорог. По мнению чиновников администрации, так улицы Нового Уренгоя выглядят лучше.

«Приняли такое решение – не менять эти железные малоэстетичные заборы, а избавиться от них там, где они не требуются для безопасности (перекрёстки, близость к дороге и т.д.)»,– написал градоначальник. Он добавил, что существует риск превращения всех газонов, которые ранее находились за заборами, в парковки. Для предупреждения власти проводят рейды.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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