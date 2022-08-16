Главный архитектор Нового Уренгоя рассказал, какие рекламные щиты уберут с городских улиц

Около 35 рекламных щитов размером 3х6 уберут с улиц Нового Уренгоя. Всё это – муниципальные конструкции. Вместо этого рекламные площади планируется организовать в лайтбоксах и на ЖК-мониторах. Об этом сообщил главный архитектор Нового Уренгоя Евгений Ворошилов в ответ на запрос агентства «Новый День».

Ранее глава Нового Уренгоя Андрей Воронов сказал, что город очистят от баннеров вдоль городских улиц. «Рекламные и информационные щиты перенесём на наши объездные дороги», – писал г-н Воронов своём тг-канале.

Как уточнил г-н Ворошилов, рекламные щиты 3х6 устарели. В ближайшее время они исчезнут с улиц пр. Губкина, Центральная магистраль, 70-летия Октября, Геологоразведчиков.

«С учётом цифровизации городов и уходов раекламораспространителей в цифровое поле аналогичные практики реализуются в крупных городах России: Москве, Казани, Екатеринбурге. Для размещения афиш и информации новые остановочные комплексы возможны к оборудованию всепогодными ЖК-мониторами. Новые общественные территории проектируются с учётом возможности размещения лайтбоксов»,– говорится в пояснениях главного архитектора города.

В мэрии отметили, что параллельно демонтируют незаконно установленные рекламные конструкции на фасадах домов и заборах.

Все ликвидируемые щиты 3х6 являются муниципальными. Их использовали для размещения социальной и коммерческой рекламы.

По версии г-на Ворошилова, рекламные компании, у которых есть собственные рекламные конструкции, не пострадают. «Предприниматели, которые в установленном порядке получили разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также согласования вывесок на фасадах (которые не портят внешний вид здания и города в целом) имеют право далее их эксплуатировать»,– указал чиновник.

Он не подтвердил перенос конструкций на объездные дороги, о котором ранее говорил мэр Андрей Воронов. «Перенос этих конструкций на новые места не предусмотрен в связи с тем, что они имеют устаревший внешний облик и неудовлетворительное техническое состояние»,– заключил Евгений Ворошилов.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»