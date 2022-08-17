«Всё это наследие нужно ковшом убирать»: губернатор Артюхов поручил очистить Новый Уренгой от старых киосков

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил мэрии Нового Уренгоя избавиться от устаревших киосков, кафе и других подобных нестационарных объектов. Они портят облик города. При этом глава региона попросил владельцев таких объектов «не обижаться». Он публично озвучил это своё поручение главе Нового Уренгоя Андрею Воронову во время встречи с жителями города 17 августа 2022 года.

Вопрос от жителей касался демонтажа рекламных щитов, который сейчас идёт в Новом Уренгое (мы подробно рассказывали, какие именно щиты уберут). Отвечая на него, губернатор расширил мысль.

«Рекламные щиты – это прошлый век, сейчас всё в интернете, они реально портят городской пейзаж. Все лишние конструкции должны уходить. Сейчас такую тему подниму резонансную: я сегодня проехался по городу и сказал главе, что надо заниматься старыми мелкими конструкциями – ларьками, кафешками маленькими, пусть на меня не обижаются те, кто их держат, но это пошлый век, город должен становиться городом. Когда-то эти ларьки обеспечивали нас питанием, но сегодня есть хорошие ТЦ», – сказал губернатор Артюхов.

Он уточнил, что понимает, что снос таких киосков неминуемо ведёт к недовольству их владельцев. И что эту проблему переживали все города. «Все города через этот непростой период проходили. Помните, Москва в одну ночь зачистила центр. Мы тоже должны к этому прийти, юридически чисто, законно. Мы должны приходить к новым форматам, качественным, а вот это всё наследие 20-30 летней давности нужно ковшом убирать. Такую задачу ставлю. Это будет резонансным, но мы должны этим заниматься, чтобы город в 50-летие вступил красивым», – поделился своими мыслями глава ЯНАО.

Ранее борьбу с устаревшими павильонами начали в Салехарде. Во-первых, власти столицы Ямала утвердили единые новые требования к нестационарным объектам, в том числе дизайн. Павильоны должны стать одинаковыми. Также власти Салехарда задумали избавиться от открытого рынка. Это вызвало резонанс среди торговцев рынка, они попросили время для переезда в торговые центры.

Также глава Надымского района Дмитрий Жаромских заявил, что ставит себе задачу изменить внешний вид объектов торговли, которые сейчас выглядят как «привет из 90-ых».

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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