Власти Салехарда передумали и нарисовали новый дизайн киосков (ФОТО)

Власти Салехарда нарисовали очередной дизайн киосков. Его должны одобрить на общественных слушаниях. Новый внешний вид ларьков чиновники мэрии столицы Ямала пытаются придумать уже больше года.

В феврале в Салехарде должны пройти общественные слушания, где обсудят поправки в правила благоустройства города. В том числе – очередной единый дизайн ларьков. Предполагается, что будут 2 варианта оформления – светлый и тёмный.

Сейчас в правилах благоустройства столицы Ямала прописан дизайн павильонов, который придумал год назад главный архитектор города Александр Панфилов. Концепция чиновника основывалась на зонах застройки – от района расположения зависело оформление ларька. Все владельцы НТО должны были привести свои павильоны к виду, который утвердили власти.

Как выяснилось, хорошо, что бизнесмены не стали спешить и воплощать задумку главного архитектора. Новый дизайн значительно отличается от того, что придумал г-н Панфилов ранее.

Кстати, причина отказа от идеи городского архитектора пока неясна. Агентство «Новый День» сделает запрос в мэрию Салехарда, чтобы выяснить её.

Традиционно мэр столицы Ямала Алексей Титовский не комментирует ворос преображения уличных павильонов.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов говорил, что ему не нравится внешний вид старых киосков и ларьков, и что это «прошлый век».

Салехард, Юлия Фролова

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