Власти Салехарда обсудили новый дизайн киосков с бизнесом и изменили своё решение

Власти Салехарда объяснили смену требований к дизайну всех городских киосков. Новую концепцию, предложенную вновь главным архитектором города Александром Панфиловым, обсудят на публичных слушаниях 17 февраля. Если правила примут, то владельцы киосков за свой счёт должны будут изменить внешний вид ларьков.

В ответ на запрос агентства «Новый День» в мэрии Салехарда рассказали, почему отказались от прежней концепции, которая не просуществовала и года. Причин несколько.

Первая. В Салехарде уже сложилась тенденция дизайна нестационарных объектов. Чаще всего владельцы павильонов используют в дизайне «контракст фоновой колористики и декортивной отделки». В качестве последней применяют деревянные рейки.

Вторая. Кроме того, предприниматели не пожелали «подгонять» внешний вид своих павильонов под новые требования чиновников. Особенное недовольство вызвали ранее предложенные варианты дизайна – «Исторический» и «Полярный» (в оформлении тоже было очень много деревянных элементов).

Третья. Власти города отказались от идеи зависимости дизайна от местоположения. Ранее г-н Панфилов предложил разделить город на 3 зоны и для каждой их них разработал свой дизайн НТО. Сегодня в мэрии в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщили, что такая концепция оказалась нецелесообразной. «Ввиду как незначительного количества (при этом ряд мест занимают фудтраки, имеющие индивидуальный дизайн), так и несконцентрированности в определённых локациях», – уточнили в мэрии.

Чиновники пояснили, что решение об отказе от действующей концепции принято после анализа. Почему изначально не был проведён этот анализ, непонятно.

Напомним, в новых правилах благоустройства, которые выносят на общественные слушания, будет 2 варианта оформления – светлый и тёмный.

Четвёртая. Салехардским чиновникам пришлось учитывать рекомендации АНО «Информационно-аналитический центр госкомиссии по вопросам развития Арктики» под кураторством Минвостокразвития России и Минстроя России. Они разработали требования к дизайну арктических территорий. Кстати, эти правила во многом основаны на зарубежных примерах, в том числе примерах из США.

Сроки

Для новых киосков правила начинают действовать сразу после их утверждения. А вот для тех НТО, что уже существуют, сроки приведения к стандарту различны. Если владелец не захочет изменить дизайн сам, то мэрия будет ждать окончания регистрации прав на размещение НТО. Новую заявку одобрят только с новым дизайном.

В администрации столицы Ямала затруднились ответить на вопрос о том, когда все павильоны в Салехарда приведу к единому виду.

Салехард, Юлия Фролова

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