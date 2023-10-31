В Новом Уренгое все киоски станут жёлто-бирюзовыми и «деревянными» (ФОТО)

Киоски в Новом Уренгое будут делиться по цветам в зависимости от размера. Небольшие ларьки будут жёлто-бирюзовыми, ларьки покрупнее будут стилизованы под дерево. Цветовые требования к НТО появились на сайте мэрии Нового Уренгоя. Они регламентированы постановлением об утверждении требований к внешнему виду НТО (нестационарных торговых объектов). Постановление подписал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Примечательно, что жёлто-бюрюзовыми и «деревянными» должны быть только новые объекты. В администрации подчёркивают, что не имеют сроков приведения всех ларьков к единому виду. Новые требования пока работают только для новых киосков. Хотя в 2022 году губернатор Дмитрий Артюхов попросил зачистить город от некрасивых устаревших ларьков.

Итак, согласно новым требованиям, цветным должен быть киоск до 6 км.в. Материал, из которого нужно изготавливать такую избушку из реек – лиственница. Торговые павильоны побольше нужно делать из алюминиевых панелей. Терраса у входа таких НТО должна быть отделана террасной доской либо керамогранитом.

«Размещение вывесок на НТО допускается только после получения уведомления о согласовании установки информационной вывески,

дизайн-проекта размещения вывески»,– говорится в новых требованиях.

По словам главного архитектора города Евгения Ворошилова, новые требования направлены на решение «проблемы, связанной с хаотичным устройством нестационарных торговых объектов, устаревших в части внешнего вида, портящих архитектурно-художественный облик Нового Уренгоя».

В мэрии не стали отвечать на вопрос, чем обусловлен выбор цвета для киосков.

Агентство «Новый День» задавало вопрос о том, обсуждались ли новые требования с участниками рынка. Как отметил в своём ответе главный архитектор Нового Уренгоя г-н Ворошилов, проект требований к НТО был размещён на официальном сайте. Никаких замечаний и предложений не поступило. Очевидно, каких-то дополнительных обсуждений и круглых столов власти проводить не стали.

В Салехарде уже утверждены новые требования к нестационарным торговым объектам. Тем, у кого есть некрасивый ларёк в центре города, власти столицы Ямала дают гранты на преображение.

О том, что устаревшие киоски в центре города снесут, говорили глава Ноябрьска Алексей Романов. Однако там пока не показывали стандарт НТО – его разрабатывает компания, нанятая чиновниками через конкурс.

О своих планах заняться преображением ларьков заявлял и глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Однако пока он не комментировал ход и результаты этой работы.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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