Чиновники Ноябрьска заплатят за дизайн канализационных люков, киосков и остановок

Власти Ноябрьска всё-таки решили, что им нужны единые требования к киоскам и другим элементам городской инфраструктуры. Они заплатят 8,7 млн рублей за разработку дизайн-кода города. Дизайнерам нужно будет придумать фирменный стиль рекламных конструкций, фонарей, киосков, люков, указателей и других объектов городской среды. Напомним, ранее студия Артемия Лебедева уже разрабатывала дизайн остановок и автобусов Ноябрьска. В этом же стиле (ярко-жёлтый с чёрным) в городе устанавлваиют информационные тумбы – ими ранее хвастался глава города Алексей Романов. Будут ли сочетатся эти дизайны – пока неясно. Также напомним, что в Салехарде дизайн-код города разрабатывал главный архитектор.



Дизайн-код чиновники Ноябрьска ждут, согласно проекта контракта, к середине декабря 2023 года. Подрядчиков ищут с помощью сайта Госзакупки. Дизайн-код должен включать в себя требования по нескольким разделам.



Это в том числе фасады домов и подсветка, правила рекламы на фасадах домов, концепция адресных табличек.



Рекомендации по благоустройству: по созданию велодорожек, газонов, правила контейнерного озеленения, рекомендации по оформлению остановок, урн, скамеек.



Отдельным разделом должны быть подписаны требования к киоскам (нестационарным торговым объектам, НТО). Дизайнеры должны рекомендовать габариты ларьков, схему их размещения, а также материалы и отделку. Ранее департамент экономики Ноябрьска показывал дизайн овощных палаток, который хотела бы видеть мэрия. Всем владельцам павильонов с фруктами и овощами рекомендовали использовать этот стиль.



В рамках создания дизайн-кода нужно также разработать правила праздничного оформления города, правила для заборов.



А также – дизайн канализационных люков (разработка нескольких вариантов дизайна люков с учетом места размещения) и оформление контейнерных площадок (цвет, материалы).



«Архитектура и дизайн объектов (территории) должны отражать суть Ноябрьска как молодого динамично развивающегося города, центра нефтяной и газовой промышленности ЯНАО. Стилистические приёмы и решения должны быть инновационными и аттрактивными. Экологический аспект решений должен быть реализован в понимании ценности природы и особенности географического и климатического положения округа и Ноябрьска. Ландшафтные решения должны создать индивидуальность образа и стиля городской среды»,– такие требования предъявляет мэрия к дизайнерам.



Итоговый дизайн-код планируется обсудить с жителями до истечения срока контракта.

Подрядчика найдут ближе к конце сентября 2023 года.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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