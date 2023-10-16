Чиновники Ноябрьска выбрали архитекторов для разработки фирменного стиля города

Власти Ноябрьска выбрали дизайнеров, которые создадут код города. Это компания «Пергаев», которая нарисовала уже множество объектов в городе. Архитектор предложил наибольшую сумму контракта в рамках процедуры торгов, но чиновники Ноябрьска всё равно выбрали именно его из 5 участников аукциона. Стоимость работ составит 8,7 млн рублей.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», дизайнерам нужно будет придумать фирменный стиль рекламных конструкций, фонарей, киосков, люков, указателей и других объектов городской среды.

В середине декабря 2023 года дизайн-код Ноябрьска уже должен быть готов.

Сотрудники «Бюро Пергаев» рисовали проекты арт-резиденции, этнопарк в Ноябрьск-парке, благоустройство площади перед аэропортом. В 2022 году компания разработала дизайн прибрежной территории озера Ханто, а также территории городской больницы, фирма также рисовала дизайны улиц Ленина и Мира.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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