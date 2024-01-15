Архитекторы за деньги придумали дизайн-код и айдентику Ноябрьска в виде оранжевых капель

Чиновники Ноябрьска показали, какой дизайн-код и айдентику разработали для города за 8,7 млн рублей сотрудники «Пергаев бюро». В Сети опубликована презентация этой работы. Из неё становится ясно, что дизайнеры придумали для Ноябрьска бренд в жёлто-оранжевом цвете в виде соединённых капель жидкости. Кроме того, специалисты подробно описали, как должны выглядеть велодорожки, пешеходные переходы, рекламные вывески, застройка, фасады домов, киоски, канализационные люки, лавки, столбы, парковки и многое другое.

«Как сделать Ноябрьск уникальным, привлекательным для туристов и комфортным для горожан? Условий много. Одно из них – это дизайн-код города. Кстати, у Ноябрьска уже есть отличные наработки в этом направлении. Например, единый цвет пассажирских автобусов и остановочных пунктов. Увидел жёлтый автобус и понимаешь, ты – в Ноябрьске. Но это не только единый стиль вывесок, фасадов, архитектуры, объектов некапитального строительства, принципы озеленения и благоустройства. Это ещё и требования времени, и обязанность соответствовать федеральным стандартам», – уточнили представители мэрии в своём тг-канале.

Айдентика

По версии «Пергаев бюро», логотип в виде соединённых капель – это островки тепла, которые тянутся друг к другу. Авторы визуальной концепции предлагают соединять капли в национальный орнамент Ямала, знаменитые рожки. Раздел про айдентику Ноябрьска назван: город, люди, вместе теплее. «Островки тепла» тянутся друг другу и обмениваются теплом, взаимодействуют и синергируют друг с другом. В основе лежат плавные перетекающие друг в друга круги, с яркими и тёплыми градиентами», – описывают свою идею дизайнеры.

Здания и фасады

Работая над дизайн-кодом города, архитекторы обнаружили, что Ноябрьск состоит преимущественно из зданий советского периода. В городской застройке отсутствуют ярко выраженные архитектурные стили.

Дизайнерам не понравились здания, обшитые сайдингом, входные группы не в цвет основного здания, облезшие стены, разношёрстные окна в домах жителей, разные балконы, отсутствие витражного остекления на первых этажах домов, где расположены офисы и магазины. Всё это они предлагают регламентировать.

Специалисты «Пергаев бюро» подробно описывают, как должны выглядеть новостройки в Ноябрьске и где они могут располагаться.

Кроме того, дизайнеры также предлагают запретить установку кондиционеров на внешних фасадах зданий.

«Размещение кондиционеров на фасадах на данный момент в Ноябрьске не имеет ограничений и не регламентируется. В отличии от других городов, проблема визуального загрязнения фасадов инженерным и техническим оборудованием в Ноябрьске не так сильна, как в других городах России, однако при развитии и росте города будет усиливаться, что требует создания стандартов оформления и контроля подобных решений», – говорится в презентации.

Реклама и вывески

В этой части выводы и советы дизайнеров стандартны: существующие вывески портят облик города, они слишком кричащие, яркие, крупные и создают визуальный шум. Предлагается использовать спокойные вывески в тон фасадам зданий одинаковых шрифтов.

Киоски и ларьки

Разработчики авторского стиля придумали единые требования для НТО (нестационарных торговых объектов) Ноябрьска. Они предлагают делать их из брусков дерева и металла (похожий дизайн разработан в Салехарде).

Специалисты описывают не только обязательный внешний вид ларьков, но и их местоположение. Так, например, говорится, что недопустимо размещать НТО напротив входов в здания. Минимальное расстояние от НТО до границы проезжей части – 3 м. Минимальное расстояние от НТО до оси ствола дерева – 5 м.

«Не рекомендуется облицовывать киоски сайдингом, профлистом и материалами, имитирующими кирпич и камень», – говорится в советах дизайнеров.

Ранее власти Ноябьска предложили бизнесменам добровольно сменить дизайн палаток и украсить их деревянными рейками за свой счёт.

Велодорожки

В представлении архитекторов «Пергаев бюро», если создать инфраструктуру, то часть людей пересядет на велосипеды, частично освободится дорожное полотно. Велодорожки предлагается отделят от проезжих зон для безопасности велосипедистов, также их предлагается отделять и от пешеходных дорожек, например, озеленением.

Канализационные люки

«Канализационные люки в первую очередь должны быть безопасными для пешеходов, поэтому крышки люков не должны быть выпуклыми и содержать элементы, о которые можно споткнуться. Зимой люках них не должна скапливаться и замерзать вода. Хорошо, если люк представляет собой плоскую поверхность с противоскользящим рельефом.

Крышки колодцев на автомагистралях и в парках будут отличаться: на дорогах люк должен выдерживать большой вес, а в пешеходной зоне – иметь антивандальную защиту и вписываться в дизайн», – говорится в рекомендациях специалистов. Они также приводят несколько рисунков для крышек люков в Ноябрьске.

Рекомендации архитекторов и дизайнеров собраны в 3 томах. Будут ли вводить их местные власти в обязательные документы или они так и останутся пожеланиями – пока неясно.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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н палаток и украсить их деревянными рейками за свой счёт.

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