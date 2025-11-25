За 10 млн рублей для Тарко-Сале придумали логотип, но не всем понравилось

Для города Тарко-Сале дизайнеры придумали айдентику в виде оранжевых волн. Сейчас она проходит обсуждение в профессиональных сообществах. Идею креаторы объяснили тем, что город расположен «вдоль истоков реки» (Пякупур и Айваседопур). «Концепция подчёркивает важность рек как источника жизни и культурного наследия города. Дизайн-код будет включать элементы, которые подчёркивают путь реки и её значение для жителей», – говорится в материалах разработчиков – компании «Пергаев бюро».

Загланвую букву в названии города – Т – дизайнеры предлагают написат курсивом. Она якобы имитирует изгиб рек.

Дизайнеры разработали требования для входных групп зданий, водосточных труб, размещению кондиционеров, электрокабелей, урн, дорог, тротуаров, рекламных конструкций, фонарей, люков и многого другого.

Но представленный вариант вызвал замечания у заказчиков. Они попросили ещё два варианта написания буквы Т в названии города Таро-Сале и отметили, что город расположен не вдоль истоков, а у слияния рек. Кроме того, многим не понравился основной цвет айдентики оранжевый. Горожане, с которыми власти уже успели обсудить дизайн-код, предлагают выбрать спокойные цвета – брусничный, зелёный, синий, коричневый. Неясно, будут ли дизайнеры переделывать свою работу с другим цветом.

Напомним, «Пергаев бюро» должны получить по контракту 10,2 млн рублей за работу по созданию дизайн-кода Тарко-Сале. Ранее они разработали айдентику Ноябрьска в виде оранжевых капель. По версии «Пергаев бюро», логотип в виде соединённых капель – это островки тепла, которые тянутся друг к другу. Оранжевый цвет стал основнмы и для новой айдентики Муравленко – там логотип представляет собой оранжевую стилизованную под сердце букву М со звёздочкой внутри.

Пуровский район, Наталья Ефремова

