По заданию губернатора Артюхова Тарко-Сале разработает дизайн-код за деньги

Фирма «Пергаев бюро» берётся за разработку дизайн-кода Тарко-Сале. За работу дизайнеры получат 10,2 млн рублей. Об этом сообщается в результатах аукциона на сайте госзакупок. В документации также говорится, что дизайн-код разрабатывают согласно протоколу заседания совета глав при губернаторе автономного округа от 18.12.2024.

Вот выдержка из пресс-релиза с сайта регионального правительства о том совете глав: «Подробно обсудили внешнее оформление объектов торговли, вывески на зданиях. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что они должны соответствовать дизайн-коду, принятому в муниципалитете. Это касается всех новых фасадных элементов и существующих вывесок».

Чем займётся «Пергаев бюро»? Компания разработает концепцию айдентики для Тарко-Сале. Кроме того, придумает правила для фасадов, вывесок, указателей, подсветки и так далее. Выдаст рекомендации по озеленению и устройству дорог, дизайну киосков, лавочек. Сделать это нужно до конца текущего года.

«Архитектура и дизайн объектов должны отражать суть города Тарко-Сале как динамично развивающегося города, центра нефтяной и газовой промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа», – говорится в техзадании.

Аналогичные требования были у администрации Ноябрьска, для которой «Пергаев бюро» уже разработал дизайн-код. В нём использованы оранжевые капли жидкости, соединённые между собой. Агентство «Новый День» подробно рассказывало о разработанной для Ноябрьска айдентике.

Айдентика и дизайн-код есть и у Муравленко – их разрабатывала московская компания. Там тоже используется оранжевый цвет.

Пуровский район

