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Понедельник, 30 июня 2025, 10:02 мск

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Москвичи разработали логотип и дизайн городских элементов для Муравленко

Консалтинговая компания «Стрелка» разработала для Муравленко логотип и дизайн-код города за 4,2 млн рублей. Логотип представляет собой оранжевую стилизованную под сердце букву М со звёздочкой внутри. Ранее, напомним, использовать оранжевые капли для дизайн-кода соседнего Ноябрьска предложили специалисты «Пергаев бюро».

«Логотип объединяет символы буквы «М», сердца и полярной звезды, символизируя молодость, стабильность и семейные ценности», – объясняют столичные дизайнеры.

Для каждого района города москвичи предлагают выбрать отдельный цвет и использовать его для киосков, объектов ЖКХ, адресных и других табличек и других объектов. «Цветовое кодирование позволяет ясно различать районы города, основываясь на привычных названиях и ассоциациях. Оно не только улучшает визуальное восприятие городской среды, но и помогает ориентироваться интуитивно»,– сообщают авторы концепции.

Далее дизайнеры предлагают изменить городскую среду с помощью упорядочивания озеленения, вывесок, рекламы, благоустройства фасадов, люков и ларьков.

«Муравленко сталкивается с проблемами избыточной рекламы, диссонирующих цветовых сочетаний в оформлении фасадов, хаотично размещенных вывесок и небезопасных конструкций, что негативно сказывается на визуальном восприятии города», – уверяют специалисты.

Теперь чиновники должны оформлять в едином утверждённом стиле торцы зданий, цоколи, фасады многоэатжек. Размещение кондиционеров на фасадах общественных зданий не допускается.

Москвичи утвердили и темы для муралов, которые теперь можно использовать муравленковцам. Это молодость и энергия, труд вместе, суровый север, уют посреди суровых условий, город своими руками.

Муравленко, Наталья Ефремова

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