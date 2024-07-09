Власти Муравленко опять передумали: объявлен второй аукцион на разработку дизайн-кода

Власти Муравленко повторно объявили аукцион на разработку дизайн-кода города. Цена та же, что и в первый раз – 4,2 млн рублей. Что глобально изменилось в документации – сказать сложно. Зачем нужно было отменять первый аукцион и тут же объявлять аналогичный – неясно. Агентство запросит комментарии в мэрии Муравленко.

Чиновникам всё также требуются рекомендации к архитектуре зданий, оформлению информационных и рекламных конструкций, планировочному улучшению пешеходной инфраструктуры (зонированию тротуаров, организации пешеходных переходов, тротуаров в зоне остановок общественного транспорта, островков безопасности), созданию велоинфраструктуры.

Нужны также советы по улучшению автомобильной инфраструктуры, размещению МАФ (в числе которых: урны, скамьи, остановки общественного транспорта, велопарковки, ограждения, кадки для растений и другие). А также подрядчику нужно разработать требования для киосков и ларьков.

«Архитектура и дизайн объектов (территории) должны отражать суть города Муравленко как молодого динамично развивающегося города Ямало-Ненецкого автономного округа», – всё также говорится в документации.

Для изучения города представители фирмы, получившей контракт, должны будут приехать в Муравленко.

«Срок выполнения работ: со дня заключения контракта: 90 календарных дней. В рамках выполнения работ производится выезд рабочей группы исполнителя в составе не менее 2 человек в город Муравленко для проведения предпроектного исследования для подготовки Дизайн-кода и обеспечения участия в презентации Дизайн-кода на общественных обсуждениях», – уточняет заказчик.

Итоги аукциона подведут в конце июля.

Муравленко, Наталья Ефремова

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