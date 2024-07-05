Власти Муравленко отменили аукцион на разработку дизайн-кода города

Власти Муравлено отменили закупку на разработку дизайн-кода города. Причина не указана. Решение принято 1 июля 2024 года. Неясно, будут ли чиновники проводить повторную закупку.

Максимальная цена контракта составляла 4,2 млн рублей. Подрядчику нужно было предложить рекомендации к дизайну фасадов, входных групп, рекламных конструкций, пешеходных зон, праздничных мероприятий, люков, мусорных контейнеров и так далее.

При этом описание Муравленко в техзадании для дизайнеров повторяло описание соседнего Ноябрьска. Там, к слову, дизайн-код уже разработали.

Студенты Высшей шолы экономики приезжали в Муравленко в сентябре 2023 года. Перед ними стояла задача создать бренд города Муравленко под лозунгом «Город в сердце каждого». Группа разработала визуальный язык города.

«В итоговых предложениях было не просто создано нечто «с нуля», а по-новому было использовано уже имеющееся в Муравленко историческое наследство и традиции. Кроме того, группа создала концепцию PR-стратегии формирующегося нового имиджа города и разработала дизайн информационной среды Муравленко», – говорилось в сообщении факультетат городского и пространственного развития ВШЭ.

Очевидно, эти рекомендации или не понадобились главе города Елене Молдован, или оказались недостаточными.

Муравленко, Наталья Ефремова

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