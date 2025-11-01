Дизайнеры предлагают перекрасить фасады домов в Надыме для красоты

Власти Надымского района опубликовали проект дизайн-кода города для общественного обсуждения. Материалы разработало бюро «Стрелка», ранее они же сделали дизайн-код для Муравленко. В этот документ входят требования к фасадам домов, рекламным конструкциям, внешнему виду косков, вывескам, прогулочным зонам, озеленению и другому.

Дизайнеры отмечают, что основной жилой фонд в Надыме – это панельные дома 1970-80-х годов. «Повторяющиеся формы и минимальная архитектурная выразительность усложняют навигацию в жилых районах. Визуальная монотонность усиливается в зимних условиях, требуются визуальные ориентиры», – считают специалисты КБ «Стрелка».

В числе проблем города архитекторы назвали также «пёстрые фасады социальных объектов, не связанные с окружением» и «цветовые акценты применяются случайно, не формируя навигацию и образ кварталов».

Специалисты предлагают присвоить каждому двору свой цвет: «внутри он становится фоном, на уличных фасадах остается акцентом». Кстати, похожее предложение они сделали и для Муравленко.

Киоски в Надыме дизайнеры предлагают раскрашивать в соответствии с цветовым кодированием района. «Рекомендуется использовать монохромные цвета для основной отделки. Дополнительные детали (вывески, маркизы, прилавки) могут быть выполнены в ярких цветах. Цвет фриза должен совпадать с основным цветом фасадов», – сообщают специалисты. Это значит, что предпринимателям придётся переделывать свои павильоны.

Впрочем, это же относится и к тем, чьи организации располагаются на первых этажах зданий и в отдельно стоящих строениях – к ним тоже предъявят новые требования, чтобы было красиво.

Во сколько обошлась разработка дизайн-кода – не сообщается. Но известно, что Муравленко отдал за аналогичную работу 4,2 млн рублей.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube