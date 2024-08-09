КБ «Стрелка» разработает дизайн-код Муравленко

Власти Муравленко выбрали проектировщиков для создания дизайн-кода города. В аукционе победила КБ «Стрелка». Стоимость работ – 4 млн 150 тыс. рублей.

За эти деньги дизайнеры должны будут разработать сборник правил для Муравленко – как оформлять мусорные баки, дома, рекламные конструкции, киоски. Как организовать пешеходные дорожи и тротуары, парковки. Именно дизайнеры должны решить, как будут выглядеть урны, скамейки и ограждения.

«Дизайн-код Муравленко будет описывать принципы планирования городского пространства и устанавливать регламент визуального оформления такого пространства», – заявили в мэрии города. «Брендинг города в целом повышает туристическую привлекательность и раскрывает его потенциал. Красиво оформленный город с удобной навигацией, с открытыми общественными пространствами привлекает жителей и гостей города. В местах массового сосредоточения людей будет способствовать появлению коммерческих объектов, способствуя процветания города», – написали в ответ на запрос агентства представители городской власти.

В ответ на запрос агентства «Новый День» о том, почему городские чиновники сами не могут разработать требования к уличным киоскам и другим элементам городской инфраструктуры, в мэрии пояснили, что работы разноплановые: «В составе выполнения работ по разработке дизайн кода планируются как предпроектные работы, так и сама разработка архитектурно-художественных решений, включающих разноплановые разделы и направления городской среды».

Ранее дизайн-код разработали за деньги власти Ноябрьска: для них эту работу проводили сотрудники «Пергаев Бюро».

Муравленко, Наталья Ефремова

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