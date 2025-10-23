За 10 млн рублей для Губкинского нарисовали красно-синий логотип и дизайн-код

Глава Губкинского Андрей Бандурко показал некоторые части дизайн-кода города, который разработали за 10,2 млн рублей архитекторы из Пергаев бюро (ИП Пергаев). Эти же специалисты ранее нарисовали дизайн-код для Ноябрьска. Губкинский получит айдентику в красно-синих тонах.

Контракт с Губкинским ИП Пергаев получил летом 2025 года. 22 октября вечером глава города сообщил, что он смотрит итоговый вариант книги и проверяет корректировки и последние детали.

«Дизайн-код – документ, который задаёт единый стиль и правила оформления городской среды: вывесок, фасадов, остановок, навигации, малых архитектурных форм и рекламы. Всё это поможет сделать наш город более гармоничным, современным и узнаваемым. С его помощью мы сохраним индивидуальность Губкинского, избавимся от визуального шума», – написал г-н Бандурко.

Губкинский, Наталья Ефремова

