Власти Ноябрьска предложили владельцам овощных палаток за 30 тыс. рублей украсить киоски рейками

Власти Ноябрьска предлагают владельцам фруктовых киосков за 30 тыс. рублей поменять фасад своих объектов. В городе появился пример обновлённой фруктово-овощной палатки, и теперь чиновники агитируют остальных предпринимателей изменить внешний вид торговых точек. Сообщение появилось накануне в телеграм-аккаунте управления экономики Ноябрьска.



«Во-первых, это красиво»,– уверены муниципальные чиновники. В своём посте они прилагают фото новой палатки. Конструкции сделаны из деревянных реек с козырьком. «Два домика в деревянных рейках уже работают по адресам: ул. Цоя (в районе 7-ого микрорайона) и ул. Советская 85 б (в районе магазина «Гостинец»). Администрация города рассчитывает, что все продавцы овощей и фруктов перейдут на единый внешний вид торговых точек»,– делятся планами чиновники.



Подробностей о том, каков механизм перехода на единый вид, в публикации нет. Неясно, будет ли это принудительная мера или торговцы овощами и фруктами сами решат, стоит ли им тратить деньги на реечный дизайн.



Как говорится в посте, тему перехода на единый внешний вид обсуждали бизнесмены и главный архитектор города Андрей Ключник в апреле. Подробностей этого обсуждения найти не удалось.



«Эко-дизайн доступен в реализации – поменять устаревший разноцветный тент на фанеру и дерево можно за 30 тыс. рублей»,– сообщают представители мэрии.

В комментариях к посту один из пользователей высказал негативную оценку в отношении нового реечного дизайна. С ним не согласился глава отдела предпринимательства и торговли Андрей Межерицкий.



Ранее о едином дизайне киосков задумались власти Салехарда. Они утвердили требования благоустройства, которые обязывают владельцев НТО привести свои объекты к виду, который согласовала мэрия. Для владельцев стационарных магазинов там раздают гранты из бюджета.



Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов летом 2022 года высказался о том, что нужно уходить от некрасивых палаток, и попросил главу Нового Уренгоя избавиться от старых магазинов и киосков.



О желании изменить облик НТО заявлял и глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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