«Привет из 90-ых»: Жаромских хочет изменить внешний вид магазинов в Надыме

Изменить облик объектов торговли в Надыме намерен глава Надымского района Дмитрий Жаромских. По его словам, сейчас большинство магазинов выглядят как «привет из девяностых». Своими размышлениями г-н Жаромских поделился в прямом эфире в своих аккаунтах 24 февраля 2022 года.

На мысль о необходимости изменения внешнего вида магазинов главу района натолкнуло рассуждение о том, как предприниматели украшают территорию перед своими помещениями и сами помещения.

«Часто приходят предприниматели и говорят: «Вот у нас бизнес не очень хорошо развивается, пандемия, ограничения». Мне хочется каждый раз сказать в ответ: «А что сделано, как маркетинговое преимущество?». Где мы видим у нас засилье красивых объектов торговли? Ну, я пока вижу большую часть объектов торговли, которые здесь как привет из 90-ых. К сожалению, это так. То, что мы видим на центральных улицах…[Объекты] которые в принципе должны бы были быть вообще нестационарными объектами торговли, как минимум, времянки. Они у нас все постоянные. И не поддерживается должный облик», – заявил г-н Жаромских.

Он отметил, что изменение внешнего вида торговых объектов – это задача, которую он себе ставит на ближайшую перспективу.

«Сколько бы мы не благоустраивали общественных пространств, если у нас такие магазинчики обшарпанные стоят, похожие на ларьки из 90-ых, ещё раз говорю… ну… облик города не поменяется. Всё это, что у нас есть, это, как минимум, может быть облагорожено. А в идеале, конечно, современные какие-то конструкции», – резюмировал г-н Жаромских.

При этом Дмитрий Жаромских отметил, что власти будут договариваться с бизнесом. Это будет не приказ, а диалог. «Будем искать какие-то механизмы взаимной помощи, может, в рамках поддержки предпринимательства», – пообещал он.

Ранее дума Салехарда одобрила новые правила благоустройства, согласно которым все предприниматели, имеющие нестационарные объектов торговли, должны привести их к единому виду. Виду, который утвердила и разработала мэрия.

Надым, Юлия Фролова

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