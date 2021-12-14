Власти Салехарда заставят бизнес сделать киоски одинаковыми ФОТО

В Салехарде власти утверждают единый дизайн для всех киосков, летних кафе и павильонов. Требования к оформлению нестационарных торговых объектов (НТО) мэрия уже разработала. Их вынесли на общественные слушания – они пройдут в январе 2022 года. Правда, узнать про это практически невозможно – информации в открытых источниках нет. После слушаний дума Салехарда должна утвердить решение о редизайне. Унифицировать киоски пытаются и в других городах страны. Обычно при этом чиновники выступают с публичными разъяснениями целей и этапов редизайна. В противном случае возникает серьёзное непонимание со стороны владельцев киосков, которые не рассчитывали на дополнительные траты и вообще на изменения.
Новые требования к оформлению павильонов будут прописаны в правилах благоустройства Салехарда. Агентство «Новый День» изучило проект документа, который вносит описанные выше поправки.
Кто и когда будет обязан поставить новые киоски
Новые требования к внешнему виду коснутся абсолютно всех НТО. Даже тех, что были установлены до вступления в силу новых правил. Владельцы старых киосков должны будут изготовить новые павильоны в течение 4 месяцев после вступления в силу новых правил благоустройства.
Итак, со следующего года (в случае утверждения решения на думе), дизайн киосков должен соответствовать шаблонам, которые разработали муниципальные чиновники.
«Внешний облик нестационарных торговых объектов определяется в соответствии с рекомендуемыми типовыми эскизными решениями либо на основании индивидуального эскизного проекта, согласованного с департаментом строительства, архитектуры и земельных отношений администрации Салехарда», – говорится в проекте документа о поправках в правила благоустройства.
Каким именно должны стать киоски в Салехарде
Мэрия предусмотрела три варианта дизайна ларьков. Каждый из них можно будет ставить в определённых зонах города. В дизайне каждого из них использованы деревянные элементы. Кроме того, НТО делятся на виды – с навесом, с верандой, базовый, сезонный.
Первый тип – «исторический». НТО в этом дизайне можно ставить везде. Но преимущественно мэрия хотела бы их видеть на улицах Ленина, Свердлова и Республики. Его особенность согласно документа – витражные стёкла и «деревянный» дизайн с элементами национального узора.
Второй тип «полярный». Ларьки в таком дизайне можно будет ставить только на территории современной застройки города. Его особенность – фигурные края, также витражные стёкла и «деревянные» элементы.
Третий тип – «нейтральный». Киоски этого оформления мэрия хотела бы видеть только на территории современной застройки, но не в исторической части города. Здесь тоже использованы элементы «деревянного» дизайна.
Особо выделена территория села Обдорского XVIII-XIX вв. – это территория расположения исторических построек. Киоски в этой зоне необходимо отдельно согласовывать со службой госохраны объектов культурного наследия Ямала.
Ярмарки и массовые мероприятия
Новые требования к оформлению и дизайну киосков и кафе не будут действовать для ярмарок и массовых мероприятий – для них сделают исключение.
Какие ещё будут правила
НТО нельзя будет размещать на автомобильных парковках и тротуарах.
Местные власти обяжут владельцев павильонов и кафе сделать ночную и праздничную подсветку – это тоже прописано в правилах. «Подсветка осуществляется на основе энергоэффективных LED светильников (световых лент) типа «гибкий неон» или «дюралайт» с использованием монохромных или RGB источников света», – говорится в проекте правил.
Сезонные объекты
Отдельно прописаны требования для сезонных объектов, которые расположены под тентами. Они могут быть сделаны только в сине-белых тонах с элементами национальных узоров. На боковых фасадах таких конструкций должны быть изображения «Мамонт», «Олень» или «Полярный круг» диаметром 1000 мм.
Комментарии чиновников
Понять, обсуждали ли с бизнесменами новые правила оформления киосков в Салехарде, сложно. На сайте мэрии информации о реконцепции киосков нет. Глава Салехарда Алексей Титовский также не посчитал нужным рассказать об этих изменениях в своём аккаунте «инстаграм».
Как сообщил в беседе с агентством «Новый День» депутат городской думы Александр Бородин, который также является членом торгово-промышленной палаты Ямала, обсуждения только планируются. «Объявлены публичные слушания, любой желающий может принять в них участие и высказать свои замечания», – сказал депутат. Он также отметил, что возможно позднее будут внесены поправки в документ. В частности, обсуждается продление сроков для предпринимателей для приведения в соответствие с новыми правилами киосков.
Салехард, Наталья Ефремова
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