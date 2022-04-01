Без лишнего шума: власти Салехарда утвердили новые требования к дизайну киосков

Депутаты думы Салехарда всё-таки одобрили новые требования для владельцев киосков. Последних обяжут привести ларьки к единому виду, который разработал сотрудник мэрии Салехарда Александр Панфилов. Срок для бизнеса – 4 месяца. За этот период коммерсанты должны создать новые киоски, которые соответствуют установленному дизайну. Решение городская дума приняла 25 марта 2022 года. В январе состоялись публичные слушания. Протокол этих слушаний до сих пор не опубликовали.

Ранее агентство «Новый День» подробно описывало, какими теперь должны стать киоски в Салехарде.

Разработчики разделили город на несколько зон – историческая территория и зона современной застройки. Для этих зон придумали три варианта дизайна.

Публично эти новые правила никто из чиновников мэрии Салехарда не комментировал. В ответе на запрос агентства «Новый День» пресс-служба городской администрации сообщала, что единый дизайн киосков – это часть дизайн-кода города. Глава Салехарда Алексей Титовский так и не счёл необходимым про это важное для бизнеса и горожан изменение рассказать в своих аккаунтах.

О новых правилах небольшую заметку в конце марта 2022 года подготовила местная газета «Полярный круг». Она пишет, что замначальника управления транспорта и городского хозяйства мэрии Александр Богачев сообщил: новые требования распространяются и на павильоны, которые были созданы до вступления в силу настоящего решения.

Газета также приводит малоинформативный комментарий депутата Дениса Теленкова. По его словам, новые правила дадут «возможность регулировать внешний вид торговых точек, что сделает Салехард ещё лучше и красивее».

Салехард, Юлия Фролова

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