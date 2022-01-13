Мэрия Салехарда объяснила, почему все киоски должны стать одинаковыми

Мэрия Салехарда объяснила, почему предприниматели города должны привести все киоски и павильоны к единому виду. В ответ на запрос агентства «Новый День» в администрации уточнили, что единый дизайн НТО (нестационарных торговых объектов) – это часть дизайн-кода города. И именно в сторону формирования дизайн-кодов «движется общемировая тенденция в оформлении современных городских территорий».

В управлении общественных связей Салехарда рассказали, что автором концепции является главный архитектор города Александр Панфилов. При этом три варианта дизайна он разработал потому, что в городе «разнохарактерная застройка на небольшой территории».

Как уточняют власти столицы Ямала, разработанный дизайн киосков отражает «характерные черты природы и архитектуры Салехарда».

В управлении общественных связей уверили, что новый дизайн киосков «точечно» обсудили с представителями бизнеса. В числе бизнесменов, кто мог выразить своё мнение, те, кто пришёл перезаключать договор на размещение НТО. При этом на вопрос, обсуждали ли дизайн с горожанами, ответа не поступило.

В управлении очень неконкретно высказались по поводу замечаний малого бизнеса: в ответе на запрос говорится, что ряд предпринимателей поддержали концепцию. «Другая часть» предложила «индивидуальные решения», которые были доработаны вместе с чиновниками департамента строительства, архитектуры и земельных отношений.

Как ранее сообщало агентство, новые требования к внешнему виду коснутся абсолютно всех НТО Салехарда. Даже тех, что были установлены до вступления в силу новых правил.

Владельцы старых киосков должны будут изготовить новые павильоны в течение 4 месяцев после вступления в силу новых правил благоустройства.

В декабре депутат городской думы Александр Бородин рассказывал в беседе с агентством, что обсуждения с бизнесом только планируются. Народные избранники, в частности, рассчитывают, что свои замечания предприниматели выскажут в рамках общественных слушаний о новых правилах благоустройства. Они должны состоятся 20 января.

Но как об этом должны узнать жители и предприниматели – неясно. Ни в местных СМИ, ни на странице главы Салехарда Алексея Титовского нет никакой информации о слушаниях и планируемом преображении киосков в столице Ямала. Хотя в Тюмени, которую приводят в пример власти Салехарда, глава города Руслан Кухарук предложил горожанам обсудить новый стиль киосков через его аккаунт в соцсети.

В мэрии столицы Ямала не смогли назвать точное число киосков и павильонов, которым грозит реконцепция – так как существует три вида нового дизайна и так как по согласованию с мэрией предприниматели могут предложить свой индивидуальный дизайн.

Салехард, Юлия Фролова

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