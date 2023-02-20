Жители Салехарда одобрили новый вид городских киосков на общественных слушаниях

Новый внешний вид киосков в Салехарде одобрили участники прошедших общественных слушаний. Речь идёт о внесении изменений в правила благоустройства столицы Ямала. О результатах слушаний сообщается в документе, который подписал глава гордумы Владимир Мартынюк. На обсуждение пришли 25 человек.

Замечаний к пунктам правил благоустройства, которые касаются нового дизайна нестационарных торговых объектов (НТО), не поступило. Напомним, главный архитектор Салехарда Александр Панфилов во второй раз разработал новый стандарт внешнего вида для НТО. Первый вариант вызвал неодобрение у участников рынка, кроме того, деление города на зоны оказалось неэффективным. Помимо этого, первый вариант не учитывал рекомендации, которые дали федералы.

В ходе слушаний поправки предложили внести в пункты правил благоустройства об уборке общественных территорий и детских площадок. В первом случае участники предложили указать, что если в городе идут снегопады, то общественные территории нужно убирать в соответствии с аварийным планом мероприятий. Во втором случае предложили указать, что ответственность за уборку детских площадок лежит на УК и ТСЖ.

Протокол слушаний направят главе Салехарда Алексею Титовскому для принятия решения.

Салехард, Юлия Фролова

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