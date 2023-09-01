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Пятница, 1 сентября 2023, 17:25 мск

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Глава Ноябрьска Романов анонсировал наведение порядка на рынке киосков

Мэр Ноябрьска Алексей Романов рассказал, что город избавятся от некрасивых киосков, которые помимо прочего не приносят прибыль в казну.

«Мы хотим привести в порядок улицу Ленина. Это будет уже 3 очередь реконструкции улицы Ленина – с улицы 60 лет до улицы Мира. Здесь ряд вопросов возникает. Это в том числе старые ларьки, я даже не могу их назвать торговыми павильонами. Наш город давно уже не заслуживает вот такую в кавычках красоту. Конечно, это нужно постепенно убирать, но помнить о предпринимателях», – заявил г-н Романов.

Он уточнил, что мэрия планирует ставить новые современные павильоны в других местах. А также предусматривать больше мест на первых этажах новостроек. Однако при этом мэрия будет по-другому распределять эти торговые территории. Сейчас места под киосками распределены не вполне справедливо, отметил мэр.

«Чтобы не просто стояли торговали те, которые когда-то там в 2000-ые годы за рубль в год (а именно такая цена аренды земли у этих павильонов – рубль в год) взяли, уехали в другие субъекты, а это всё сдается. Причём практически всё неофициально, нелегально. То есть казна ничего не получает, а город получает неприглядную картину», – уточнил градоначальник.

После этого Алексей Романов привёл ещё один пример нехорошего благоустройства. И поблагодарил тех, кто занимается редизайном своих фасадов.

Ранее в мэрии Ноябрьска в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщили, что перед установкой НТО предпринимателю необходимо согласовать его внешний вид с администрацией города. Главное, чтобы киоск «не ухудшал визуальное восприятие среды населённого пункта».

Власти Ноябрьска предложили владельцам фруктово-овощных киосков переоформить свои палатки за свой счёт. Пример редизайна чиновники показали в своих соцсетях.

Борьбой с некрасивыми киосками занимается Салехард. Там разработали единый дизайн для объектов НТО в городе.

фото - ларьки на Ленина, которые демонтируют
фото - некрасивые павильоны из презентации Алексея Романова

Ноябрьск, Юлия Фролова

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