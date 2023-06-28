Власти Ноябрьска предлагают бизнесменам добровольно сменить дизайн овощных палаток

В мэрии Ноябрьска пояснили: владельцам фруктово-овощных палаток не будут компенсировать затраты на смену фасадов, но и наказывать за отказ это сделать также не станут. Это следует из ответа мэрии Ноябрьска на запрос агентства «Новый День».

Ранее стало известно, что бизнесменам, которые имеют овощные палатки, чиновники предложили поменять их на экодома, украшенные рейками. Затраты владельцам торговых точек придётся нести самостоятельно, правда, они не велики – около 30 тыс. рублей. Как пояснили в мэрии Ноябрьска – это примерная сумма, которую называют те, кто уже сменил палатку на деревянный прилавок.

В администрации добавили, что пока только часть бизнесменов согласилась поменять фруктово-овощные палатки. Остальные пока думают.

Что касается остальных киосков и ларьков – пока мэрия не предъявляет к ним особенных требований. Перед установкой НТО предпринимателю необходимо согласовать его внешний вид с администрацией города. Главное, чтобы киоск «не ухудшал визуальное восприятие среды населённого пункта».

Ранее обязательный дизайн для всех НТО города ввели в Салехарде. Бизнесмены обязаны привести свои объекты к утверждённому виду.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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