В Салехарде бизнесмены обязаны сделать все киоски в городе одинаковыми до 1 июля

Все владельцы киосков в Салехарде должны привести свои объекты к единому виду к 1 июля 2023 года. Об этом говорится в решении, которое утвердили 17 марта депутаты городской думы. Ранее в администрации столицы Ямала в ответ на запрос агентства затруднились ответить, когда все павильоны в Салехарде должны стать одинаковыми.

Как рассказывало агентство «Новый День», власти столицы Ямала второй раз изменили типовой дизайн киосков в городе. Для предпринимателей есть 2 варианта внешнего вида павильонов – светлый и тёмный. При этом независимо от выбранного варианта киоски должны иметь в оформлении рейки и серый керамогранит на ступенях.

«Каждый нестационарный торговый объект должен быть оборудован урной, расположенной в районе входной группы/торгового окна. Козырёк нестационарного торгового объекта должен быть оборудован архитектурной подсветкой, а также акцентирующей подсветкой входной группы»,– говорится в правилах благоустройства.

Если посмотреть текст принятых депутатам поправок в правила благоустройства, то можно увидеть, что власти сделали исключение для франчайзинговых проектов. В документе говорится, что ларёк может быть оформлен по индивидуальному эскизу, если есть условия о внешнем облике в договоре франчайзинга. Но при этом «чужое» оформление должно занимать не более 80 % поверхности торгового объекта.

Требования к палаткам сохраняются – они должны быть бело-синего цвета с национальным орнаментом.

Гдава города Алексей Титовский до сих пор не посчитал нужным прокомментировать введение требований для внешнего вида торговых павильонов в городе.

Напомним, главный архитектор Салехарда Александр Панфилов во второй раз разработал новый стандарт внешнего вида для НТО. Первый вариант вызвал неодобрение у участников рынка, кроме того, деление города на зоны оказалось неэффективным. Помимо этого, первый вариант не учитывал рекомендации, которые дали федералы.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»