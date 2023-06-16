В Салехарде уже 4 некрасивых магазина получили гранты от полумиллиона на редизайн

Уже 4 заявки от владельцев «некрасивых» магазинов одобрили власти Салехарда – теперь бизнесменам предоставят гранты. Всего же в столице Ямала 20 торговых объектов, которые могут претендовать на компенсацию для редизайна. Об этом сообщили в ответе на запрос агентства «Новый День» в мэрии Салехарда.

Первыми предпринимателями, которые получат помощь из бюджета на новое оформление своих магазинов, стали Елена Гула (735 тыс. рублей), Юрий Смирнов (779 тыс. рублей), Евгений Черный (540 тыс. рублей) и Лариса Шульмина (455 тыс. рублей). Среди них, например, есть магазины «Абсолют» и «Корона» на Республики, 84. Победители и суммы субсидий указаны в официальных документах на сайте администрации.

При этом предприниматели должны вложить в редизайн собственные средства – 15% от суммы гранта.

Приоритетом для получения грантов пользуются магазины, расположенные на центральных улицах: Республики, Свердлова, Чубынина, Ямальская, Мира, Матросова, Зои Космодемьянской, Подшибякина, Броднева, Губкина, Кнунянца, Игарская, Маяковского, Чапаева.

Как утонили в мэрии, получившие гранты бизнесмены предоставили дизайн-проекты нового оформления. Деньги они могут потратить на изменение фасадов и крыш. При этом городские власти не стали отвечать на вопрос о том, должны ли быть магазины оформлены в едином цвете и стиле (как киоски). Там лишь отметили, что дизайн-проекты должны соответствовать правилам благоустройства.

Агентство «Новый День» ранее рассказывало, что в Салехарде внедряют дизайн-код города. В том числе власти потребовали от владельцев нестационарных киосков привести их все к единому виду.

Салехард, Юлия Фролова

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