Глава Салехарда Титовский раздаст гранты владельцам некрасивых магазинов

Глава Салехарда Алексей Титовский заявил, что до конца 2023 года все киоски станут одинаковыми. При этом он заявил, что «некрасивыми» остаются магазины вдоль центральных улиц, но способов воздействия на них мало. Он сообщил, что таким магазинам предложили гранты для переоформления. Об этом говорится в докладе мэра столицы Ямала по итогам 2022 года.

Ранее агентство «Новый День» рассказывало, что всех владельцев НТО (киосков) власти обязали сделать единый дизайн.

«Нестационарная торговля начинает набирать популярность у предпринимателей города, поскольку не предполагает арендной платы. Во взаимодействии с предпринимателями схема размещения НТО постоянно дополняется, корректируется. Но учитывая, что договор на размещение заключается на 5 лет, есть НТО, которые уже не соответствуют эстетическим требованиям. Для приведения к единообразию размещаемых НТО разработаны эскизные проекты, которые закреплены в правилах благоустройства. Соответствующая работа с предпринимателями ведётся с 2021 года, по итогам осталось 9 из 33 НТО, которые должны быть приведены в соответствие с требованиями до конца текущего года»,– заявил градоначальник.

И далее мэр сообщил о грантовой поддержке.

«Проблемными остаются стационарные торговые объекты, размещенные вдоль центральных улиц. Существуют юридические сложности, связанные с возможностью обязать предпринимателей привести фасад таких зданий в соответствие с требованиями правил благоустройства и в целом не хотелось бы вступать с предпринимательским сообществом в судебные тяжбы. Поэтому приняли решение о предоставление грантовой помощи предпринимателям на приведение фасадов стационарных объектов в надлежащий вид», – заключил г-н Титовский.

Салехард, Наталья Ефремова

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