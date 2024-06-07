Архитектор Пергаев за миллион нарисует дизайн территории у мечети в Ноябрьске

Очередной проект рисуют властям Ноябрьска сотрудники архитектора Сергея Пергаева. На этот раз он получил контракт на подготовку архитектурного проекта территории Ноябрьск-парка в районе здания Соборной мечети города. Речь идёт о территории площадью 1 гектар.

«Архитектура и дизайн объектов (территории) должны отражать суть города Ноябрьска как молодого динамично развивающегося города, центра нефтяной и газовой промышленности округа. Стилистические приёмы и решения должны быть инновационными и аттрактивными», – такое техзадание дали чиновники архитекторам.

Работы должны выполнить уже к концу июня. Стоимость работ – 1 млн рублей.

Сам Ноябрьск-парк тоже рисовали сотрудники «Пергаев бюро», Кроме того, они же разработали новый облик здания мэрии города. Дизайн-код и айдентику тоже разработали креативщики этой компании. Дизайнеры придумали для Ноябрьска бренд в жёлто-оранжевом цвете в виде соединённых капель жидкости.

Компания также разработала музей, который должен расположиться «в самом сердце популярного городского объекта «Ноябрьск- парк». «Ранее на месте проектируемого объекта располагалось колесо обозрения», – написали архитекторы.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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