Власти Ноябрьска просят архитекторов переделать эскизы сквера, чтобы учесть СВО

Власти Ноябрьска выделяют деньги, чтобы обновить концепцию сквера опалённой юности, его хотят связать с СВО и наделить патриотическими смыслами. Об этом сообщается в документах госзакупок.

В 2019 году компания «Пергаев бюро» разработала за 300 тыс. рублей архитектурный проект этой территории I жилого района по ул. 60 лет СССР. В мае 2023 года фирма получила контракт на «ревитализацию» своего проекта. На обновление эскизов архитекторам выделят 600 тыс.рублей.

Несмотря на то, что в сквере уже есть монументы и военная техника, ранее мэрия не просила связывать тематику благоустройства сквера с патриотикой, а сейчас такое требование есть. «Сквер, помимо рекреационной функции, должен нести просветительско-патриотическую функцию, в первую очередь для юных жителей города», – говорится в техзадании.

«Художественный замысел сквера, и соответственно предлагаемые решения, должны учитывать современные реалии, а именно проводимую РФ специальную военную операцию»,– пишут представители мэрии Ноябрьска.

Кроме того, дорожную развязку, расположенную рядом с зелёной зоной, также хотят включить в концепцию сквера. «В архитектурном проекте необходимо предусмотреть размещение в кольце визуально выразительного элемента, выполняющего в том числе роль городского арт-объекта», – поясняют заказчики. Также нужно художественно вписать и павильон для ожидания транспорта.

Срок выполнения работ – до середины июня 2023 года.

При этом администрация уже расторговала контракт на благоустройство той же самой площади опалённой юности. 205 млн рублей на строительные работы получит компания «Макс Гарант». Согласно документам, подрядчик обязуется выполнить работы с 5 июня по 15 декабря текущего года. Выходит, он должен приступить к работам, не имея на руках готового архитектурного проекта.

фото - концепция, разработанная компанией "Пергаев бюро" по контракту от 2019 года

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»