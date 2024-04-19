Краснодарский подрядчик спроектирует новый облик здания мэрии в Ноябрьске

Новый облик здания городской администрации Ноябрьска будет проектировать компания «Краснодарэлектростроймонтаж».

Она предложила самую низкую цену в рамках аукциона – 4 млн рублей. Об этом сообщается в документах закупки.



Фирма должна сделать проект по уже готовому дизайну, разработанному «Пергаев бюро». Власти Ноябрьска хотят кардинально изменить своё административное здание. Оно должно изменить цвет, окна нужно сделать серыми, а не белыми, также нужно спроектировать барельефы, новое крыльцо, подсветку.

Нельзя использовать «попсовые» материалы, а нужно применять только искусственный камень, писали в техзадании дизайнеры.

Фирма «Краснодарэлектростроймонтаж» находится в Краснодаре. Её директор и учредитель – Волотек Дмитрий, согласно базе данных «Контур.Фокус».

Власти Ноябрьска объяснили своё желание потратить деньги на внешний вид администартивного здания эстетикой. «Как любое сооружение, оно (здание мэрии – прим.ред.) нуждается в своевременном ремонте. Учитывая, что строение находится на одной из центральных улиц города – это еще и вопрос архитектурной эстетики Ноябрьска»,– говорится в комментариях от имени администрации в группе «Происшествия Ноябрьск» «Вк».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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