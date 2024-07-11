В Ноябрьске главный архитектор стал заместителем главы города

В Ноябрьске в конце июня депутаты изменили структуру администрации. Власти Ноябрьска усилили орган, который занимается архитектурой. Теперь это не управление архитектуры и градостроительства, а департамент архитектуры и жилищной политики с правами отдельного юрлица.

Заместителем главы теперь должен стать не начальник управления архитектуры, а главный архитектор.

На сайте мэрии Ноябрьска информация неактуальная, несмотря на то, что изменения в структуру администрации депутаты приняли ещё 20 июня. Там департамент архитекторы ещё назван управлением. Его возглавляет в статусе исполняющего обязанности Виктор Косолапов. Главным архитектором числится Андрея Ключник. При этом в разделе «заметистели главы администрации» фамилии г-на Ключника нет.

Власти Ноябрьска много средств тратят на разработку дизайна различных общественных территорий, заказывая их у сторонних компаний. Чаще всего дизайн разрабатывают специалисты «Пергаев бюро». В том числе эта фирма разработала новый дизайн административного здания для чиновников Ноябрьска. Теперь нужно сделать проект по этому дизайну и затем сам ремонт.

Ещё одно изменение, которое внесла гордума в структуру администрации – это появление вместо управления общей политики департамента общественных коммуникаций. Орган не будет обладать функциями отдельного юрлица.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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