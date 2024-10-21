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Понедельник, 21 октября 2024, 16:05 мск

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У главы Ноябрьска новый зам по соцполитике

фото – тг-канал мэрии Ноябрьска

У главы Ноябрьска Алексея Романова новый заместитель по соцвопросам. До сего дня это место занимала Наталья Филонец, она уходит в отставку. Пост достаётся Игорю Шевелёву. Ранее он возглавлял управление молодёжной политики и туризма в мэрии. В понедельник, 21 октября, новую команду заместителей г-н Романов представил подчинённым, рассказали в городской администраци. Сам г-н Романов был назначен на новый срок депутатами на прошлой неделе.

Первым заместителем главы администрации Ноябрьска остаётся Андрей Власов. Ольга Буланкина и Сергей Горбачев продолжат свою работу в качестве замов, также как и управляющий делами Артур Григорян.

Андрей Ключник назначен заместителем главы администрации и будет курировать вопросы архитектуры и строительства.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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