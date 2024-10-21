У главы Ноябрьска новый зам по соцполитике

У главы Ноябрьска Алексея Романова новый заместитель по соцвопросам. До сего дня это место занимала Наталья Филонец, она уходит в отставку. Пост достаётся Игорю Шевелёву. Ранее он возглавлял управление молодёжной политики и туризма в мэрии. В понедельник, 21 октября, новую команду заместителей г-н Романов представил подчинённым, рассказали в городской администраци. Сам г-н Романов был назначен на новый срок депутатами на прошлой неделе.

Первым заместителем главы администрации Ноябрьска остаётся Андрей Власов. Ольга Буланкина и Сергей Горбачев продолжат свою работу в качестве замов, также как и управляющий делами Артур Григорян.

Андрей Ключник назначен заместителем главы администрации и будет курировать вопросы архитектуры и строительства.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube