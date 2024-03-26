Власти Ноябрьска объяснили желание переделать здание мэрии «эстетикой»

Власти Ноябрьска объяснили жителям своё желание кардинально обновить здание мэрии тем, что здание старое – оно построено в 1990 году. Также чиновники заявили, что облик объекта – это «вопрос архитектурной эстетики города». Такие пояснения мэрия Ноябрьска дала в связи с тем, что в Сети появился проект переделки административного здания. Дизайн его уже разработан, сейчас власти ищут проектировщика.

«Здание администрации города Ноябрьска введено в эксплуатацию в 1990 году. Ему более 34 лет. Как любое сооружение, оно нуждается в своевременном ремонте. Учитывая, что строение находится на одной из центральных улиц города – это еще и вопрос архитектурной эстетики Ноябрьска»,– говорится в комментариях от имени администрации в группе «Происшествия Ноябрьск» «Вк».

Некоторые горожане обратили внимание на то, что деньги из казны можно было бы направить на более важные вещи. Такие как железнодорожный вокзал, садики, школы, дороги.

На это мэрия ответила, что «использовать деньги, предназначенные для ремонта зданий, на дороги нельзя».

О том, что власти Ноябрьска хотят изменить дизайн своего здания, стало известно с сайта госзакупок. Агентство «Новый День» уже показывало предварительный проект – это здание с серыми оконными рамами, барельефом, новой входной группой и новым гербом.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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