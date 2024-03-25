Власти Ноябрьска заплатят архитекторам за переделку собственного здания в «статусное» (ФОТО)

Власти Ноябрьска решили полностью изменить собственное административное здание. Чиновникам хочется, чтобы оно стало более современным и красивым. В здании сменят фасады, сделают подсветку, сменят окна, двери и крыльцо. Появятся также барельефы. Дизайн-проект уже готов – его сделала фирма Pergaev. С этой конторой городские чиновники работают уже давно. Специалисты проектного бюро разрабатывали, например, дизайн парка и арт-резиденции в Ноябрьске.

На проект переделки здания мэрии по уже готовому дизайну власти готовы отдать 5,4 млн рублей. Проектировщика ищут через сайт госзакупок. Сколько стоил дизайн здания и кто его оплачивал – вопрос.

Как говорится в описании дизайн-проекта, здание должно стать статусным. Нельзя использовать «попсовые» материалы, а нужно применять только искусственный камень.

«Разработать документацию на архитектурный подсвет фасадов, подсветку ступеней центральной лестницы. При разработке документации учесть ранее разработанный дизайн проекта от Pergaev «Фасад Администрации г. Ноябрьск»,– говорится в документации.

Проектировщики должны рассчитать проект до середины декабря 2024 года.

Чиновники хотят новые окна – вместо белых они должны быть графитовыми или серыми. «Предусмотреть замену оконных блоков/витражей на 2-х камерные с тройным остеклением, морозостойкие», – пишут сотрудники мэрии Ноябрьска.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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