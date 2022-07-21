После обращения бизнесменов в прессу мэрия Салехарда предложила новые сценарии закрытия рынка

Чиновники мэрии Салехарда и представители муниципального предприятия ООО «Полярный круг» снова встретились с арендаторами рынка на улице Маяковского 21 июля 2022 года. Речь шла о дальнейшей судьбе базара, который местные власти решили закрыть. Повторная встреча состоялась после того, как арендаторы обратились в прессу и инициировали дискуссии в соцсетях. Об этом агентству «Новый День» сообщила один из владельцев павильона на рынке Елена. На встрече присутствовали местные телекомпании. Власти Салехарда предложили арендаторам внести свои предложения по повышению рентабельности рынка. Их планируют осбудить осенью.

«Сегодня утром состоялось собрание, пришли на него 30-40 арендаторов – все, кто сейчас торгует на рынке. Мы озвучили свои предложения: оставить рынок ещё на 2 года. В ходе обсуждений зашла речь и о новом торговом центре, который на этом месте хотят возвести. Пока нет никаких конкретных параметров, нет инвестора. Нам предложили ещё один вариант – вместе с руководством рынка разработать бизнес-проект переустройства торговых площадей. Речь идёт о том, чтобы сократить площадь рынка, поставить наши павильоны более компактно, а на оставшейся свободной территории власти города смогут построить другие торговые объекты. Проект такого переустройства нам предложили сделать до 1 августа. Итого обсудили 2 варианта: перенос сроков закрытия рынка и сокращение его территории», – сказала Елена.

Она отмечает: неясно, есть ли всё-таки альтернатива закрытию рынка или местные власти просто тянут время, ожидая, когда уляжется шум в прессе и волнения горожан.

В мэрии Салехарда агентству «Новый День» пояснили: окончательное решение будет принято в сентябре 2022 года. А на сегодняшней встрече обсуждали несколько вопросов: альтернативные места для размещения торговых точек, продление договора аренды до конца этого года и разработка новой схемы рынка. «Договорились, что в сентябре предприниматели представят новую схему организации торговли. Окончательное решение будет принято в сентябре на общем собрании», – отметили в городской администрации.

Там ещё раз подчеркнули: рынок решили закрыть из-за снижения рентабельности, количества арендаторов и предпринимателей, а также покупательского спроса. «С 2019 года по первое полугодие 2022 года половина павильонов закрыта. Ежемесячно порядка 3-4 предпринимателей закрывают свои торговые точки в связи с убытками»,– приводят статистику в мэрии.

Власти уверяют, что не все бизнесмены исправно платят за аренду. «Порядка 30% арендаторов имеют задолженность по ежемесячным платежам», – сообщается в официальном ответе городских чиновников.

Напомним, 18 июля в соцсетях мэрия Салехарда заявила о закрытии рынка и возведении на его месте гипермаркета строительных материалов. Договоры аренды чиновники планировали расторгнуть уже с 1 октября 2022 года. Арендаторам, которые были удивлены такой поспешностью, предложили подыскать себе новое место в торговых центрах столицы Ямала.

Салехард, Юлия Фролова

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