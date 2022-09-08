Арендаторы ликвидируемого рынка в Салехарде заявили о желании провести митинг

Арендаторы площадей открытого рынка в Салехарде в очередной раз выразили недовольство решением властей закрыть торговый объект. Они обсуждают возможность выйти на митинг. Из-за этих радикальных настроений 8 сентября 2022 года на рынок снова прибыли представители администрации, чтобы поговорить с бизнесменами. Об этом в беседе с агентством «Новый День» рассказала предприниматель Елена.

Ранее власти Салехарда заявили, что закроют рынок с 1 января 2023 года. Предпринимателям предложили переехать в торговые центры или в ритейл-парк «Славянский». Торговцев не устраивают эти варианты.

«Мы уже много раз озвучивали свои предложения – просили оставить нас ещё на пару лет, потому что мы не успеем продать закупленный ранее товар за 4 месяца. В торговых центрах высокая арендная плата и мало посетителей, ехать туда мы не хотим, придётся повысить стоимость товаров. Нас никто не слышит. Мы писали губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, пришёл ответ, что решение своё он озвучит в течение 30 дней, – рассказала в беседе с агентством «Новый День» предприниматель Елена. – В местной прессе писали, что мы согласны с переездом в ТРЦ, но это неправда. Предприниматели в отчаянии, готовы на крайние меры – митинги, плакаты. Нас уговаривают этого не делать. Но другого решения мы не видим».

Чем закончится сегодняшняя встреча и будут ли власти Салехарда дальше искать компромиссы – неясно. Сейчас рынок муниципальный. Ранее чиновники говорили, что хотят открыть тут гипермаркет. Если бизнесмены переедут в другие места – ритейл-парк или ТРЦ – то будут платить аренду уже не МУП, а коммерческой компании.

Салехард, Юлия Фролова

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