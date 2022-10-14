Власти Салехарда заявили, что 75% торговцев открытого рынка съедут до конца недели

Мэрия Салехарда заявила, что половина торговцев с открытого рынка переехали в ритейл-парк Славянский. Речь идёт о базаре на улице Маяковского, который власти решили ликвидировать, чтобы построить там гипермаркет. «До конца этой недели переедут ещё 25% предпринимателей открытого рынка»,– уверяют городские власти на официальном портале мэрии.

Чиновники обещают переехавшим предпринимателям льготы: «0 рублей» в первый месяц – «чтобы была возможность запустить торговлю». Арендную ставку обещают потом не повышать 3 года.

Помощь и поддержку власти предоставляют из-за серьёзного сопротивления и недовольства бизнесменов – они не хотели переезжать с места, которое знакомо всем покупателям.

Организацию переезда взяло на себя ООО «Полярный круг» – муниципальное предприятие, владелец территории открытого рынка.

В ритейл-парке можно поставить те же павильоны, что были на открытом базаре, обещают власти. «Их ставят на бетонные плиты и сразу подключают к электричеству»,– пишут чиновники.

Предпринимателям ранее предлагали поискать себе место в торговых центрах Салехарда. Однако торговцы сообщили, что им это абсолютно невыгодно.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»