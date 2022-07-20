Власти Салехарда предложили арендаторам городского рынка самим найти места в торговых центрах

В Салехарде представители муниципального предприятия «Полярный круг» и администрации города провели встречу с арендаторами открытого рынка на улице Маяковского. Темой стало скорое закрытие рынка и планы по застройке этой территории – чиновники хотят поставить тут супермаркет строительных товаров. Бизнесменам-арендаторам предложили переехать с рынка в соседние торговые центры. Об этом в беседе с агентством «Новый День» рассказала предприниматель Елена. Она добавила, что далеко не все владельцы торговых павильонов обрадовались такой перспективе.

«Сейчас я плачу порядка 700 рублей за «квадрат» за аренду участка. В торговых центрах цена выше в несколько раз. Это один из факторов. Другой – многие уже наработали свою клиентскую базу – люди приходят именно к ним, зная, где расположен павильон на рынке. При переходе в торговые центры нужно будет собирать базу покупателей с нуля», – объясняет собеседница.

Ранее в мэрии Салехарда заявили, что уже с 1 октября договоры аренды с бизнесменами будут расторгнуты, предпринимателям придётся переехать. На рынке порядка 60 продавцов. Во время встречи арендаторы предложили властям и руководству рынка альтернативный вариант – продлить договоры аренды на год или хотя бы до нового года. Чиновники обещали подумать и вернуться с ответом через неделю.

«Около пяти лет назад нам сказали, что нужно менять палатки на павильоны. Мы вложились и сделали это – кто-то купил готовый, кто-то построил. У нас, например, был кредит, который мы до сих пор выплачиваем. Потом была пандемия, мы не могли работать и получать доход. Кроме того, если бы мы знали, что осенью рынок закроют, то не стали бы закупать новее партии товара в этом году. Теперь нам нужно время, чтобы успеть заработать хоть что-то. Ведь всё это время мы платим аренду, задержек с нашей стороны нет», – говорит собеседница.

Ещё один предложенный бизнесменами вариант, который помог бы им снизить потери от переезда – это выделение участка под новый рынок. «Места, куда могли бы переехать все павильоны, и покупатели бы знали, где нас искать», – уточняет арендатор. Власти эту идею не поддержали – такой территории сейчас в Салехарде нет.

Накануне в пресс-службе администрации Салехарда объяснили решение ликвидировать рынок тем, что «на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки». По словам Елены, арендаторы скептически относятся к аргументам чиновников. «У нас ситуация ничем не отличается от торговых центров – если у нас мало людей, то и там мало. Это ведь не город-миллионник, толпы здесь не будет. Но при этом у нас есть своя аудитория – люди, которые привыкли покупать вещи на рынке, потому что тут зачастую дешевле, чем в магазине», – заключает собеседница.

Пока что предприниматели ждут ответа на свои вопросы и предложения от чиновников и думают, что делать. Агентство «Новый День» будет следить за ситуацией.

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Салехард, Юлия Фролова

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