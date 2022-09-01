Мэрия Салехарда приняла решение о закрытии рынка с 1 января 2023 года

Власти Салехарда приняли окончательное решение о закрытии рынка на Маяковского с 1 января 2023 года. Предпринимателям опять предложили два места для переезда – рынок «Дары Ямала» и ритейл-парк «Славянский». Предложения о переустройстве открытого рынка, которые якобы ждали от владельцев павильонов и руководства рынка, никто обсуждать уже не будет. Разговор о судьбе торгового объекта состоялся 1 сентября с участием членов общественной палаты города. Об этом сообщается в официальной группе мэрии Салехарда «ВКонтакте».

«На сегодняшний день часть предпринимателей определилась с формами торговли после 1 января. 40% будут работать на площадке комплекса «Дары Ямала». Там сейчас в самом разгаре модернизация. Будет дополнительно создано 40 торговых мест. Кроме того, для «переселенцев» арендная плата «под ключ» будет составлять 2 тыс. рублей за кв.м. Владельцы стационарных павильонов смогут разместить свои торговые точки на базе торгового комплекса «Славянский», – пишут представители администрации. Ранее бизнесмены говорили, что аренда на открытом рынке составляет 700 рублей за кв.м.

По версии чиновников, продавцы с рынка даже готовы стать инвесторами для нового торгового комплекса, который хотят построить на месте базара.

Предприниматель Елена, которая ранее выступала против закрытия рынка, сообщила в беседе с агентством «Новый День», что присутствовала на встрече. «Мы пока не приняли решение о том, что будем делать дальше. Аренда в тех местах, которые нам предлагают, стоит дороже. Это значит, что вещи нам придётся продавать по более высокой цене. Не факт, что это будет окупаться, потому что торговые центры сейчас также стоят полупустые. Мы всё-таки надеемся, что нам дадут доработать до конца 2023 года», – сказала представитель торгового сообщества.

Она не подтвердила информацию о том, что бизнесмены готовы стать инвесторами нового ТРЦ. «Такую мысль высказал только один предприниматель. Это его мнение, а не большинства», – отметила Елена.

Мэрия Салехарда сообщила о закрытии рынка на Маяковского в июле 2022 года. Чиновники заявили, что на этом месте появится гипермаркет строительных материалов. Продавцам предложили подыскать другие места для торговли. Бизнесмены инициировали дискуссии в соцсетях, выяснилось, что далеко не все жители поддерживают закрытие рынка. Тогда чиновники предложили два варианта развития событий, обещав принять решение осенью.

Губернатор Дмитрий Артюхов во время своей поездки по округу затрагивал тему изменения внешнего облика павильонов и ларьков в городах Ямала. Он говорил о том, что они должны меняться, и бизнес не должен этому препятствовать.

«Город (эта цитата была сказана в Ноябрьске на встрече с жителями – прим.ред.) пока похож на какое-то отражение 20-летней давности. У нас города должны меняться и фасады должны меняться. Конечно, надо договариваться. Когда я еду и вижу эти ларьки, которые построили 25 лет назад… Тогда они выручали и были единственными торговыми точками, сегодня они портят город. Владельцы ларьков неплохо уже их отбили 100 лет назад. Города должны быть красивыми, современными – такой запрос у наших жителей, а не у предпринимателей, которые… сидите в этом ларьке, как в домике защищённом, и попробуй его сдвинь. И потом скандалы всякие»,– сказал губернатор Артюхов.

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Салехард, Юлия Фролова

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