Бизнесмены с закрытого уличного рынка Салехарда недовольны условиями работы на новом месте

Предприниматели ликвидированного рынка в Салехарде недовольны условиями, которые им предоставили в ритейл-парке «Славянский». Бизнесмены пожаловались на отсутствие туалетов, низкие мощности электролиний, плохую транспортную доступность нового места торговли. Из-за этого пришлось устраивать встречу с руководством владельцев ритейл-парка – компании «Лик-Ямал». Её организовала депутат Заксобрания ЯАО Наталия Фиголь. Она рассказала о предложенных вариантах решениях проблем на своей станице «Вконтакте».

«Ко мне обратилась представитель общественной организации. По мнению заявительницы, сегодня не в полном объёме выполнены договорённости по благоустройству инфраструктуры со стороны руководства ритейл-парка «Славянский», необходимому для стабильного функционирования рынка», – объяснила парламентарий.

По данным г-жи Фиголь, мэрия Салехарда обещала подумать над запуском второго, дополнительного автобусного маршрута. Бизнесмены просят, чтобы он связал нынешнее место расположения рынка и прошлое – район Комбината. Ранее автобусный маршрут №8 был адаптирован под запрос и проходит мимо рынка.

Руководитель службы экономической безопасности ООО «Лик-Ямал» Солтан Уракчиев обещал открытие второго заезда на территорию рынка для личного автотранспорта.

«Частично изменят расположение павильонов. Поставят дополнительный ряд контейнеров для хранения товара. Уже установлены два места для сбора ТБО – по три мусорных контейнера в каждом. Появится вторая линия электропередач. Появятся два новых пункта питания. Всё в этом году»,– пишет депутат окружной думы.

А вот новые туалеты владельцам киосков ждать не стоит – им предложили посещать санузлы в здании «Дома Еды». Рустам Камбаров, управляющий ритейл-парка «Славянский», предложил там же набирать воду.

О ликвидации открытого уличного рынка в Салехарде стало известно летом 2022 года – такое решение приняли городские власти. Они намерены построить на это месте, на улице Маяковского, торговый центр. Сначала владельцам киосков предложили самим подыскать места в существующих ТРЦ для переезда. Это вызвало недовольство бизнеса. Было несколько встреч. В итоге торговцев уговорили переехать в ритейл-парк «Славянский».

Салехард, Юлия Фролова

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