В Салехарде бизнесмены возмущены внезапным решением чиновников закрыть рынок

В Салехарде власти ликвидируют рынок на улице Маяковского. Уже с 1 октября договоры с бизнесменами на аренду торговых площадей расторгнут. Арендаторы торговых площадей на рынке в недоумении от экстренного решения чиновников и просят время на распродажу вещей. В мэрии в ответ заявляют, что рынок устарел и не приносит дохода.

Вместо рынка городские власти планируют построить строительный магазин.

«В последние три года на рынке сложилась тенденция снижения покупательского спроса, в связи с чем до половины арендаторов закрыли торговые точки. Принято решение о строительстве современного большого магазина строительных материалов и размещение складских помещений на этом месте. Наш город развивается, а вместе с этим необходимо повышать уровень торговли и услуг. Уже сегодня начинается информационная и разъяснительная работа с предпринимателями, которые арендуют точки на рынке», – сказал генеральный директор МП «Полярный круг» Роман Шарапендо, которого цитируют в пресс-службе города.

Кто откроет строительный магазин – власти не сообщают, указывая, что ещё ведутся переговоры с инвесторами.

Чиновники обещают предложить всем, кто торгует на рынке, другие места. «Каждому предпринимателю, который работает сегодня на рынке, будет предложено альтернативное место для торговли в разных частях города согласно категории товара и целевой аудитории», – рассказал начальник управления муниципального заказа и экономики города Евгений Лосев.

В группе «Подслушано в Салехарде» «Вконтакте» появился пост с критикой решения властей, подписанный предпринимателями-арендаторами. Основной вопрос бизнесменов – почему ещё две недели назад мэрия называла закрытие рынка слухами.

«Уважаемая администрация, мы предприниматели, работающие на открытом рынке, просим вас уточнить, почему 2 недели назад был нам вами дан один ответ, а сегодня планы поменялись? Почему за год нельзя предупредить предпринимателей? Мы тоже сидим, завозим товар, работаем. Мы бы соответственно подготовились. Мы будем принимать меры», – сообщалось в посте.

«70% павильонов в собственности! Куда их девать? Перевести их и поставить прямо напротив правительства. Пусть предоставляют нам места для наших павильонов, так как чуть ли не в принудительном порядке пять лет назад нас заставили построить павильоны, снесли палатки и что дальше?! Идите куда хотите теперь со своими павильонами?! Так бывает?!, – написала Елена Борисова. – Выплачивайте теперь наши кредиты, которые мы брали, чтобы построить магазины!».

В ответ чиновники сообщили, что решение о закрытии рынка было принято на совете директоров 12 июля исходя из анализа данных по рентабельности торгового объекта.

«Предприниматели будут уведомлены за 2,5 месяца, с каждым вопрос о переносе торговой точки будет проработан в индивидуальном порядке, согласно назначению товара и размеру арендной платы», – говорилось в ответе властей.

Ранее власти Салехарда без обсуждений в прессе и соцсетях изменили правила благоустройства и решили, что все киоски в городе должны стать одинаковыми.

Салехард, Юлия Фролова

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