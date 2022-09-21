Власти Ямала обещают использовать беспилотники для обнаружения расхитителей на 501 стройке

На Ямале обещают использовать беспилотники для пресечения воровства объектов 501 стройки (железная дорога, которую строили заключённые ГУЛАГа). Также часть рельсов с этой недостроенной железной дороги передадут в музей. Об этом сообщила депутат Заксобрания Ямала Наталия Фиголь на своей странице «ВК» 21 сентября 2022 года.

При этом до сих пор неясно, возбдила ли уголовное дело полиция, отреагировав на фото и заявления очевидцев с места хищения рельсов. Известно, что около 10 дней назад правоохранители приезжали туда и фиксировали нарушения.

«Контроль за сохранностью материальных объектов региональной истории в условиях непроходимой тундры – дело непростое. Решить вопрос помогут дополнительные облёты территории, в том числе патрулирование беспилотниками. Отдельные участки рельсов будут переданы в музеи для тематических экспозиций, такой опыт зарекомендовал себя положительно»,– сообщила г-жа Фиголь.

Она уточнила, что по этой теме было совместное заседание полиции, депутатов и чиновников. По данным депутата, департамент имущественных отношений, служба охраны объектов культурного наследия и полиция до сих пор устанавливают ущерб от предполагаемого хищения рельсов.

Когда начнётся патрулирование, кто его будет проводить – неизвестно. Как и то, на какой стадии сейчас проверка полиции. Речь идёт о проверке сообщения жительницы Ямала, которая предоставила фото с места предполагаемого вывоза рельсов исторического объекта.

«Ехала сегодня в Салехард и на 95 километре от города Надым увидела невероятную картину: Урал с номером У 585 ВВ 89 выехал с разъезда Ярудей, остановился на дороге, к нему подъехал грузовик shaman с гос номером А 625 ОХ 89, и группа из трех человек начала перегрузку железнодорожных рельс. Увидев меня, спрятали лица и продолжили свою работу», – сообщала очевидец.

16 сентября она написала, что никто из полиции ей так и не позвонил. «Никто мне не звонил. Показания не брали. Непонятно, поймали этих людей или нет. Нигде не сообщили. Наверно материалов для возбуждения дела недостаточно», – посетовала девушка.

Активисты предполагают, что вандалы заранее готовятся к хищениям. «Резали и подготавливали скорей всего летом, чтоб разом по быстрому погрузить и вывезти. Тк есть места кострищ с обеих сторон на насыпи, бытовой мусор с бутылками спиртного с датами выпуска май 2022, покрышка с очень похожим протектором, как на фото с грузовыми машинами из поста ниже, и точно такая же свежая колея на насыпи и на выезде на дорогу, кроме этого на насыпи и до нее есть протектор еще одной внедорожной машины, а также рядом с покрышкой валяется банка из под моторного масла тоже с летней датой выпуска», – говорится в посте сообщества, посвящённого 501 стройке, «Вконтакте».

фото - сообщество "Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога" фото - "Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога" фото - "Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога"

Салехард, Юлия Фролова

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