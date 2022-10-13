Сохранность 501 стройки ГУЛАГА будут проверять во время патрулирования лесов и пожаров

Следить за объектами 501 стройки на Ямале будут в рамках патрулирования лесов с помощью беспилотников. Эту работу будет контролировать департамент имущественных отношений ЯНАО. Облёты состоятся на этой неделе. Об этом сообщила агентству «Новый День» депутат Заксобрания Ямала Наталья Фиголь. Ранее именно она заявила о том, что сохранность «мёртвой дороги» будут контролировать с воздуха. К такому методу решили прибегнуть из-за того, что вандалы начали расхищать историческую железную дорогу.

«Ведение работ по патрулированию беспилотными средствами находится под контролем департамента имущественных отношений округа. Планируется, что в рамках фиксации сезонных изменений, совместно с департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, будут проводиться и данные облёты. На сегодняшний день проведена работа по выбору маршрутов и определены координатные точки, поскольку не везде присутствует связь для работы беспилотников. Сформированы и в Единую картографическую систему округа заведены координаты облётов», – пояснила депутат.

По её данным, летать будет ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы ЯНАО». Мониторить сохранность исторической железной дороги будут в Надымском и Приуральском районах.

Протяжённость незавершённой 501-ой стройки – порядка 350 км.

«После завершения аэросъёмки объектов будут проанализированы предоставленные видеоматериалы», – объяснила депутат Наталья Фиголь.

Она также уточнила, что в музеи будут передавать те отрезки рельсов исторической стройки, что изъяты у расхитителей. Возможно, передадут на хранение и другие объекты – это будет известно после историко-культурной экспертизы и определения их стоимости.

«Уже произошла передача 377 объектов строительства 501 в музеи округа и РФ – «Тазовский районный краеведческий музей», МВК имени И.С. Шемановского, «Музей истории и археологии г. Надыма», «Государственный музей истории ГУЛАГа» и «Центральный музей железнодорожного транспорта», – рассказала г-жа Фиголь.

Надымский район, Юлия Фролова

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