Депутаты Ямала вручили друг другу награды и благодарности

Депутаты Ямала получили от председателя Заксобрания Ямала Сергея Ямкина награды и благодарности. Причём некоторые из народных избранников Ямала отмечены наградами Тюменской думы или Совета законодателей регионов «тюменской матрёшки». Награждение прошло в рамках очередного заседания 22 сентября 2022 года.

Два депутата получили 11,5 тыс. рублей и почётные грамоты Заксобрания ЯНАО к 50-летию. Это Игорь Герелишин (начальник медико-санитарной части «Газпром добыча Надым») и Олег Арно (бывший глава «Газпром добыча Ямбург», а теперь замдиректора «Газпром газобезопасность»).

Кстати, г-н Герелишин получил и ещё одну награду – почётный нагрудный знак Тюменской областной думы. Основание – «активное сотрудничество с Тюменской областной думой в сфере совершенствования законодательства Тюменской области и реализации полномочий областной думы».

Ещё один газпромовец получил благодарность Заксобрания ЯНАО – «за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 90-летия со дня образования представительного органа ЯНАО» – это первый замгендиректора «Газпром добыча Уренгой» Игорь Игнатов.

Помощник депутата Наталии Фиголь Ольга Шавва – также удостоилась благодарности «за многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и участие в общественной деятельности ЯНАО».

Благодарность совета законодателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО объявили депутату Алексею Денисову (заведующий перинатальным центром в Салехарде) «за заслуги в государственной и общественной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного развития Тюменской области, ХМАО и ЯНАО». А также эксперту-консультанту заместителя губернатора ЯНАО Альбины Свинцовой Ольге Бояркиной.

Салехард, Наталья Ефремова

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